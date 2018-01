Escândalo sacode natação australiana O treinador de nadadores recordistas mundiais como o russo Alexander Popov e o australiano Michael Klim foi preso hoje em Sydney por porte de esteróides - substância considerada dopante e proibida pela legislação esportiva. Guennadi Touretski, foi suspenso imediatamente de seu cargo no Instituto Australiano de Esportes e deverá comparecer na quinta-feira a um tribunal em Canberra para responder à acusação. O chefe da Agência Australiana de Drogas no Esporte, John Mendoza, garantiu que os nadadores não fizeram uso da substância pois, segundo ele, o material seria facilmente detectado em exames de rotina. ?Esse tipo de substância pode ser detectado com alto grau de precisão e por conta disso, acredito que não exista a menor possibilidade de a equipe de natação da Austrália estar envolvida?, acrescentou o dirigente. O advogado do treinador, Jason Parkinson, garante que seu cliente é inocente. Estes últimos dias têm sido difíceis para Touretski. Na semana passada, assaltantes levaram de sua casa, em Canberra, várias medalhas conquistadas por Popov, Klim e o russo Guennadi Prigoda e que foram dadas ao treinador como presente.