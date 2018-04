Escândalo: testemunha de Kenteris mentiu O cidadão que garantiu ter sido testemunha do misterioso acidente de motocicleta dos atletas gregos Costas Kenteris e Ekaterini Thanou foi detido nesta quinta-feira pela polícia grega, de acordo com a imprensa local. Agora, ele está sendo acusado pelas autoridades por falso testemunho. Cinco dias depois da suposta ocorrência, a testemunha afirmou ter visto, desde o seu carro, os dois atletas se acidentarem com a moto. Kenteris e Thanou, que foram suspensos dos Jogos, se basearam nos ferimentos sofridos para adiar, por duas vezes, seu comparecimento diante do Comitê Olímpico Internacional, que investigava as razões pelas quais não fizeram o controle antidoping. Desde que o acidente foi divulgado, a polícia local investiga os fatos, que continuam cercados de numerosas dúvidas quanto à sua veracidade.