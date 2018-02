Escolha da sede dos Jogos de 2016 será em Copenhague A escolha da sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e a eleição do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), para o período de 2009 a 2013, será feita na cidade de Copenhague, na Dinamarca, quando o COI celebrará sua 121ª Sessão e o XIII Congresso Olímpico. Copenhague foi eleita nesta quarta-feira pelos membros do COI em votação secreta realizada em Turim, na Itália, onde na próxima sexta-feira começarão os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade dinamarquesa derrotou Cairo (Egito), Busán (Coréia do Sul), Riga (Letônia), Cingapura (Cingapura), Taipei (Taiwan) e Atenas (Grécia). O Congresso de 2009 será o primeiro celebrado pelo COI desde Paris em 1994. O objetivo deste evento será fazer com que todos os grupos relacionados ao esporte e aos Jogos façam uma reflexão sobre o futuro das Olimpíadas.