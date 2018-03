Escolha do COB frustra Marta e Alckmin A escolha do Rio de Janeiro para representar o Brasil na disputa para ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2012 frustrou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a prefeita da capital, Marta Suplicy e a secretária municipal de esportes, Nádia Campeão. Depois que o resultado foi divulgado pelo presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, o governador e a prefeita deixaram o auditório do BNDES, no Rio, visivelmente desapontados. ?Estou muito triste por São Paulo. Triste por minha cidade e pelo meu Estado. Fizemos uma ótima apresentação?, lamentou a prefeita. A secretária de esportes criticou a escolha. ?Acho que o esporte brasileiro deixou de ganhar. Durante dez anos, todas as atenções estarão concentradas no Rio (além de concorrer aos Jogos Olímpicos, a cidade vai realizar o Pan de 2007 e vários mundiais) e o resto do País vai ficar numa situação de marginalização no que se refere aos esportes?, disse ela. ?Na medida em que em que o COB concentra tudo em uma cidade, o esporte brasileiro vira samba de uma nota só?, ironizou a secretária. Apesar de desapontado, o governador Geraldo Alckmin tentou ser dimplomático. ?São Paulo apresentou um bom projeto do ponto de vista técnico. A disputa foi bonita, mas agora todos somos Rio?, disse ele. A prefeita Marta Suplicy fez comentário semelhante: "Agora faremos o que pudermos pela candidatura do Rio". Alckmin e Marta cumprimentaram o prefeito César Maia e a governadora Rosinha Matheus. Alckmin assegurou que, muitos dos projetos apresentados pelos paulistas serão implementados, independentemente da disputa pela sede das Olimpíadas de 2012. A delegação do Rio de Janeiro comemorou cantando o hino "Cidade Maravilhosa" quando foi anunciada a vitória dos cariocas. O prefeito César Maia fez uma oração antes do resultado e ouviu o anúncio ao lado da governadora Rosinha Matheus.