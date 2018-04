Escolha lógica

A realidade é que Bruno só teve contato com um carro de F-1 quando pilotou o Honda (estava acertado de correr pela equipe em 2009) e voltou a pilotar agora no teste com a Lotus Renault. O Hispania de 2010 foi sempre tão ruim que não deu a Bruno os mínimos fundamentos necessários para um piloto crescer na categoria. O que ele pôde fazer foi largar 13 vezes na frente dos companheiros de equipe nas 18 etapas que disputou. No duelo com Karum Chandhok e Sakon Yamamoto perdeu duas para cada um e ganhou 12. E quando correu com o experiente Christian Klien ganhou uma e perdeu duas. No domingo passado em Jerez ele teve o seu primeiro contato com o Kers. Sem falar na asa traseira móvel, que é novidade para todos. Deu a lógica com a qual Eric Boullier, o chefe da Lotus Renault, e até o próprio Bruno Senna já contavam.

A F-1 começa hoje em Barcelona a penúltima série de testes da pré-temporada. A última está marcada para o dia 3 no Autódromo de Sakhir, local de abertura do campeonato, mas deve ser transferida também para Barcelona em conseqüência da situação política que já ameaça seriamente até a realização do GP do Bahrein, marcado para 13 de março. Um problema sério para a FOM porque não há tempo disponível de fazer uma troca de datas com alguma das outras corridas desse início de campeonato. A da Austrália, segunda do ano (27 de março), é uma corrida de rua, o que exige um trabalho bem maior da organização na montagem de arquibancadas tubulares dentro do Albert Park em Melbourne. É inviável uma antecipação de duas semanas. A Malásia, com um autódromo dos mais modernos do mundo, tem uma organização menos complicada, mas mudar a data original de 10 de abril para 13 de março criaria problemas principalmente em relação aos pacotes de viagens vendidos antecipadamente no mundo todo em função do GP.

Simplesmente cancelar o GP do Bahrein é uma medida que FOM e FIA tentarão evitar. Além do estreito relacionamento de Bernie Ecclestone com o príncipe herdeiro bareinita Salman Bin Hamad Al-Khalifa, este é um GP considerado modelo a ser seguido em termos de público (lotação completa), autódromo (o melhor do mundo) e organização. E foi o que abriu as portas do mundo árabe para a F-1. Transferir a data para o final é também complicado porque, com 20 etapas, o Mundial deste ano termina apenas no dia 27 de novembro (Interlagos). Nunca houve uma temporada tão longa.

Dois pit stops. A Pirelli executou bem a tarefa que lhe foi solicitada. Produziu e testou tipos de compostos diferentes para todo o campeonato e estabeleceu que nas quatro primeiras corridas, em circuitos com boa aderência (grip), variedade de curvas e altas temperaturas, as equipes terão à disposição os pneus macios e os duros.

Embora os supermacios tenham sido descartados para estas corridas pelo alto desgaste, o objetivo é provocar, no mínimo, dois pit stops em todos os GPs. Bernie Ecclestone entende que um número maior de pit stops cria mais alternâncias e torna as corridas menos previsíveis.

Nada a discutir.