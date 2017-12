Esgrima: da concentração à explosão A alemã Claudia Bokel, vencendo a francesa Laura Flessel, foi uma das grandes atrações nos duelos individuais do Mundial de Esgrima encerrado em Nîmes, na França. Flessel - agora Flessel-Colovic - é nascida em Guadalupe e dona de enorme talento natural. Conta com fabulosos contratos publicitários - e exclusivos - em um esporte indoor e de público restrito. Mas foi mãe há apenas quatro meses. E ainda (quase) não voltou à sua boa forma a tempo... Ficou (apenas!) com a prata na espada feminina individual. A esgrima é um esporte de altíssima concentração e precisão, o que talvez explique a explosão dos atletas nos finais de cada luta, a comemoração aos berros, os pulos e abraços com os técnicos, as imagens de desafogo. Vários são "pegos" por seguranças quando saem correndo da pista em direção aos técnicos, aos saltos, esquecendo-se de que ainda estão conectados aos fios elétricos, ligados às armas (os toques aparecem em luzes nos placares porque os coletes também têm fios elétricos). Leia mais no Jornal da Tarde