Esgrima do Brasil faz estágio na Alemanha A esgrimista Élora Pattaro, 17 anos, vice-campeã mundial de sabre na categoria cadetes, é uma das integrantes da equipe brasileira que embarca neste sábado para Budapeste, na Hungria, para um estágio de um mês, com participação em torneios locais e ainda em Bonn, na Alemanha. ?Estou muito feliz. Minha expectativa é grande para treinar todo dia, em ritmo integral, para ganhar em ritmo, pegar dinâmica de jogo. Também será útil na parte física. Melhor ainda que meu técnico (o bielo-russo Alkhas Lakerbai) estará ao meu lado, para ir corrigindo as falhas?, diz a atleta, que foi medalha de prata na categoria em Trapani, na Itália, no início do mês. Leia mais no Jornal da Tarde