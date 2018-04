Eslovaca obtém recorde na natação A eslovaca Martina Moravcova bateu neste sábado o recorde mundial dos 100 metros borboleta com o tempo de 56s55, em Berlim, na prova válida pela Copa do Mundo de Natação. Ela superou a marca da norte-americana Jenny Thompson (56s56), registrada no dia 18 de março do ano passado, em Atenas, Grécia.