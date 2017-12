Esloveno bate recorde na natação O esloveno Peter Mankoc quebrou neste sábado o recorde mundial dos 100 metros, medley, durante o Campeonato Europeu de Natação em piscina curta (25m), em Amberes (Bélgica). Durante as eliminatórias, ele fez o tempo de 52s63, 16 centésimos de segundo mais rápido do que a marca do norte-americano Neil Walker. Agora, o nadador de 23 anos disputará a final da prova neste domingo.