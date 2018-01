Esloveno completa travessia de 65 dias pelo Rio Amazonas O esloveno Martin Strel completou, neste sábado, em Belém, uma travessia a nado de 5.265 quilômetros de extensão do Rio Amazonas. Na luta contra a exaustão e tentando se livrar do ataque de piranhas, Strel fez o percurso em 65 dias, saindo do Peru no dia 1.º de fevereiro e terminando nas proximidades da capital do Pará. Sua média de distância por dia foi de 80 quilômetros. Se a façanha de Strel for confirmada pelo Guinness (Livro dos Recordes), essa será a quarta vez que o nadador de 52 anos quebra um recorde mundial de distância. "Ele atingiu o ponto zero. Haverá uma cerimônia para festejar amanhã (domingo), em Belém, mas ele terminou hoje (sábado)", afirmou Borut Strel, filho de Martin e coordenador do projeto. Numa entrevista por telefone via satélite, Martin Strel contou que os momentos mais difíceis da travessia foram nos últimos quilômetros antes da chegada em Belém. "O final foi o momento mais duro. Por causa da proximidade do Oceano Atlântico, a maré aumentou e tive dificuldades para nadar. Meu ritmo caiu e, às vezes, era puxado para trás", contou. Os outros recordes de Strel foram conseguidos no Rio Danúbio (o maior da Europa, com 3.004 quilômetros de extensão, em 2000), no Rio Mississipi (nos Estados Unidos, com 3,797 quilômetros, em 2002) e no Rio Yangtze (na China, com 4.003 quilômetros, em 2004.