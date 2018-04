Espada e Batom nos Jogos de 2016

Antes de cada competição, Amanda Netto Simeão passa por um ritual que nada tem a ver com seu desempenho na esgrima. Ela gasta um bom tempo se preparando para ficar mais bonita e diz que esse seu cuidado com o visual já se tornou uma marca registrada.

“Sou muito vaidosa, muita gente me conhece por isso. Gosto de me maquiar, arrumar o cabelo e nunca saio de casa sem passar uma base. Eu brinco que costumo colocar perfume até para tirar foto. Imagina só se eu tiro a máscara e não estou bem...”, diz a menina, uma das promessas do Brasil na modalidade para os Jogos de 2016.

Amanda tem 17 anos e desde 2009 vive fora do Brasil. Segundo ela, a necessidade de treinar no exterior falou mais alto. “Se ficasse, poderia até me classificar para uma Olimpíada, mas teria muito mais dificuldade para alcançar um resultado expressivo. Agora, posso sonhar com uma medalha”, afirma a menina, que mora em Saint Maur des Fosses, a 12 quilômetros de Paris. Ela se mudou para a França com a mãe e o irmão. “Foi muito difícil”, lembra Amanda.

O início da menina no esporte ocorreu na Itália, aos 12 anos, quando sua família morava lá. Como o país tem enorme tradição na esgrima – um terço de suas medalhas olímpicas foi ganho nesta modalidade –, Amanda teve uma ótima base. “Na minha sala (na escola) tinha só espada e florete. Fiz quatro semanas de florete para ter uma base, pois é onde quase todo mundo começa, mas meu técnico falou que eu seria melhor na espada. Deu certo e eu a amo agora”, conta. Depois ela voltou ao Brasil, para Curitiba, e ficou um ano parada por causa dos estudos, mas decidiu retomar os treinos.

Não demorou para começar a conquistar medalhas nos campeonatos regionais, nacionais e até continentais, mesmo com pouco tempo de prática. Acreditando no seu potencial, Amanda decidiu ir para a França e procurar o mestre Daniel Levavasseur. “Treinei um mês com ele de forma experimental e fui aprovada.” O ex-técnico da seleção francesa e mentor de vários campeões mundiais e medalhistas olímpicos passou a aprimorar a forma de Amanda. “O Daniel deixa eu usar a minha imaginação durante as competições. O objetivo não é vencer agora, mas em 2016. Ele quer ver o que eu faço, como sou capaz de resolver as situações para depois trabalhar em cima disso.”

Quem treina com Amanda é Laura Flessel, quarta do ranking mundial e dona de cinco medalhas olímpicas (sendo duas de ouro) e do bicampeonato mundial individual e do tricampeonato por equipes. “Estou determinada a ser a primeira brasileira medalhista olímpica na esgrima. Não será um namorado, uma faculdade ou qualquer problema que vai me desviar do caminho”, diz. “Disputar os Jogos de 2016 é um objetivo que está muito claro na minha cabeça.”