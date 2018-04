Espanha bate Argentina no basquete A seleção espanhola de basquete demonstrou sua força ao bater a Argentina, pelo torneio dos Jogos Olímpicos de Atenas. Os europeus venceram por 87 a 76, após estarem atrás do marcador na maior parte do tempo. O resultado isola a Espanha na liderança Grupo A. Para a Argentina, esta foi a primeira derrota. A equipe havia feito boa estréia ao bater Sérvia e Montenegro por 83 a 82, domingo, 15/08.