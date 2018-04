Espanha e China fazem final do tênis As espanholas Conchita Martínez e Virginia Ruano Pascual vão disputar o ouro, no próximo domingo. Elas venceram as adversárias japonesas no tênis de dupla feminino por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/0. A dupla da Espanha enfrentará a da China, formada por Li Ting e Sun Tian Tian.