Espanha massacra a Dinamarca na final A Espanha conquistou o bicampeonato mundial de handebol masculino ao arrasar a Dinamarca com uma vitória por 35 a 19 no Palau Sant Jordi, em Barcelona. Os dois grandes destaques da decisão foram os espanhóis Joan Cañellas e Valero Rivera. O primeiro marcou sete gols no triunfo e o segundo, seis. Com a derrota, a Dinamarca, campeã europeia, obteve seu terceiro vice-campeonato na história do torneio. O dinamarquês Anders Eggert foi o artilheiro da competição, com 52 gols.