Espanha retira status de atleta de Marta Domínguez por doping

O presidente do conselho, Miguel Cardenal Carro, disse em um comunicado publicado nesta segunda-feira no Boletim Oficial do Estado Espanhol que a decisão de "excluir" Dominguez de "esportes de alto nível e atletismo" foi tomada por causa de infrações de doping.

Em 19 de novembro, a CAS acatou recursos da Associação Internacional das Federações de Atletismo e da Agência Mundial Antidoping, que contestavam a decisão da Federação de Atletismo da Espanha de absolver Domínguez por irregularidades no seu passaporte biológico.

Consequentemente, o painel de CAS anulou todos os resultados em competições de Domínguez entre agosto de 2009 a julho de 2013, incluindo o período em que ela ganhou a medalha de ouro no 3 mil metros com obstáculos no Mundial de Atletismo de Berlim, em 2009.