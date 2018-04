Espanha segue invicta no basquete A seleção espanhola masculina de basquete terminou invicta a primeira fase dos Jogos Olímpicos de Atenas. A equipe derrotou, nesta segunda-feira, a Nova Zelândia, por 88 a 84 (48 a 37), em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A. Os espanhóis terminaram na liderança do grupo e vão enfrentar nas quartas-de-final o quarto colocado do Grupo B. A Nova Zelândia perdeu pela quarta vez na competição.