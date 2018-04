Espanha vence Rússia no handebol A seleção masculina de handebol da Espanha derrotou, nesta quarta-feira, a Rússia por 29 a 26. O resultado leva os espanhóis ao primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos e melhor saldo que a Croácia. A Rússia, atual campeã olímpica, está na quarta posição.