Espanhas x Alemanhas

Agora, com duas semifinais Espanha x Alemanha, quem levará a melhor? Real Madrid x Borussia Dortmund, Barcelona x Bayern de Munique: os três melhores times europeus da atualidade e um penetra disposto a aprontar, ao melhor estilo Peter Sellers, no filme Um Convidado Bem Trapalhão.

Esse penetra é o Borussia, que recebeu uma ajudinha da arbitragem nas quartas de final, marcando um gol milagroso nos acréscimos, só que em impedimento. E por falar em ajuda, vale lembrar que o time possui aquela que talvez seja a mais apaixonada torcida da Europa, fazendo do Westfalenstadion um caldeirão temido.

Se o segundo jogo fosse no caldeirão, Cristiano Ronaldo e seus companheiros madridistas poderiam sofrer mais. Como eles têm a vantagem de decidir no Santiago Bernabéu, é improvável que os alemães cheguem à gloriosa final de Wembley. Seria uma grande zebra, coisa que não é muito comum na Champions, sobretudo na reta final.

Na outra semifinal, a coisa é diferente. Briga de cachorros grandes, para usar o batido jargão boleiro. Todo mundo queria ver Barcelona e Bayern na final da Liga do ano passado, mas o Chelsea foi um completo estraga prazeres, primeiro eliminando a esquadra de Messi e, em seguida, tirando o título do Bayern, que jogava e joga um futebol bem mais vistoso do que o dos ingleses. Como o Barça vai decidir no Camp Nou, é possível apostar no favoritismo espanhol. Sem falar de Messi, que mostrou nos confrontos das quartas de final o quanto é o fiel da balança de um time vencedor como poucos na história, mas que sem ele parece perder um pedaço da alma.

Serão duas partidas de encher os olhos. Espero que se pareçam mais com o primeiro Barça x PSG, já que o segundo foi chatinho. Se o favoritismo espanhol prevalecer, o mundo terá a chance de rever o confronto que marcou os últimos anos do futebol mundial: Barça x Madrid, o toque de bola catalão contra a força e a contundência dos merengues, a genialidade de Messi contra o poder de definição de Cristiano Ronaldo. Um jogo que entraria para a história, sem dúvida. Pena que Pep Guardiola não esteja no comando do Barcelona. Porque Guardiola x Mourinho foi um dos maiores confrontos de ideologia e visão futebolística que já vi. E tive a chance de ver ao vivo, em Valência, na final da Copa do Rei. Naquele cinzento 26 de abril de 2011, Mou levou a melhor sobre Pep: Madrid 1 a 0, gol, claro, sempre, de Cristiano Ronaldo.

Por conta de tudo isso, mesmo com todo o respeito que tenho pelo ótimo futebol alemão, torço para termos El Superclássico na final da Champions. Seria uma decisão inédita, num palco supremo do planeta bola.