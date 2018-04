Espanhóis avançam no vôlei de praia A dupla espanhola Pablo Herrera e Javier Bosma venceu os canadenses John Child e Mark Heese, por 2 a 1 (22/24, 21/19 e 18/16), e avançou para as semifinais do torneio olímpico de vôlei de praia. Agora, eles irão enfrentar nesta segunda-feira os australianos Julien Prosser e Mark Williams, que eliminaram os alemães Christoph Diekmann e Andreas Scheuerpflug. A outra semifinal da chave masculina também já está definida. E terá participação brasileira. Ricardo e Emanuel jogam nesta segunda-feira, às 16 horas (no horário de Brasília), contra os suíços Patrick Heuscher e Stefan Kobel.