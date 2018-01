Espanhóis continuam na liderança da quinta etapa da Volvo Após 2 dias e 20 horas de disputa, o barco espanhol Movistar continua na liderança da quinta etapa da Volvo Ocean Race, realizada entre as cidades do Rio de Janeiro e de Baltimore (Estados Unidos). A diferença entre o líder da prova e o segundo colocado, o norte-americano Pirates, é de apenas 15 km. As equipes estão traçando estratégias diferentes ao longo do percurso, tentando encontrar os melhores ventos. Por isso, nas últimas 20 horas, os competidores praticamente se aglomeraram. O Brasil 1, que estava na última posição, conseguiu subir para o quarto lugar. Os brasileiros podem melhorar ainda mais na classificação, já que a diferença para o terceiro colocado, o holandês ABN Amro 2, é de apenas 2 km. Já a outra embarcação holandesa, o ABN Amro 1, caiu para o último lugar e está a 54 km do líder. Veja a classificação da quinta etapa após 2 dias e 20 horas: 1.º - Movistar/Espanha - Bouwe Bekking 2.º - Pirates/Estados Unidos - Paul Cayard 3.º - ABN Amro 2/Holanda - Sebastián Josse 4.º - Brasil 1/Brasil - Torben Grael 5.º - Ericsson/Suécia - John Kostecki 6.º - ABN Amro 1/Holanda - Mike Sanderson