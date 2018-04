Espanhóis fazem a festa em Xangai

Acostumado a dominar os torneios de saibro, o tênis espanhol fez a festa na quadra rápida de Xangai e pôs dois jogadores nas semifinais da Masters Cup: David Ferrer e Rafael Nadal. Os outros dois classificados serão definidos hoje, com Roger Federer x Andy Roddick e Fernando Gonzalez x Nikolay Davydenko. O suíço, apesar da derrota na primeira rodada, pode se classificar mesmo se perder: basta Davydenko vencer Gonzalez. O chileno só passa se ganhar de Davydenko e Federer perder de Roddick. Já os espanhóis estão tranqüilos. Dois dias depois de bater Nadal, David Ferrer confirmou o compatriota nas semifinais ao vencer Richard Gasquet por 6/1 e 6/1. Antes, Nadal já havia cumprido sua obrigação, ao derrotar o sérvio Novak Djokovic por 6/4 e 6/4. "Estou feliz por ter ajudado um espanhol", disse o invicto Ferrer. Nadal também não escondeu a satisfação. "Foi meu melhor jogo do ano em quadras cobertas", disse. "Meu ano foi muito sacrificado. Se por um lado foi bom jogar bastante na temporada de saibro, por outro cheguei ao fim do ano cansado", lembrou Nadal, que joga em Xangai com proteção nos joelhos.