Espanhóis vencem no Torneio de Tênis de Barcelona Pela primeira rodada do Torneio Internacional de Tênis de Barcelona, que distribui cerca de 850 milhões de euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista espanhol Juan Carlos Ferrero passou com tranqüilidade pelo belga Kristof Vliegen por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Outro espanhol que avançou na competição foi Nicolas Almagro, que derrotou o romeno Andrei Pavel por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Também por 2 a 0, o francês Paul Henri Mathieu eliminou o croata Juan Antonio Marín, parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Em outra partida, o suíço Stanislas Wawrinka derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 6/3. Já o russo Teimuraz Gabashvili venceu o seu compatriota Igor Andreev também por 2 a 1, parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4). Veja outros resultados pelo Torneio de Barcelona: Gael Monfils/FRA 2 a 0 Stefano Galvani/ITA - 6/2 e 7/5 Carlos Cuadrado/ESP 2 a 1 Dmitry Tursunov/RUS - 4/6, 6/0 e 6/3 Andy Murray/ING 2 a 1 Marcel Granollers-Pujol/ESP - 6/4, 4/6 e 6/2 Galo Blanco/ESP 2 a 1 Tomas Zib/RCH - 6/7 (3/7), 7/6 (7/3) e 6/2 Philipp Kohlschreiber/ALE 2 a 0 Raemon Sluiter/HOL - 7/6 (7/5), 7/6 (7/2) Feliciano Lopez/ESP 2 a 1 Ivo Klec/ESL - 4/6, 6/4, 6/4