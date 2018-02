Espanhol Albert Martin vai à final do Brasil Open Finalista do ano passado - perdeu o título para Rafael Nadal -, o tenista espanhol Albert Martin foi o primeiro a classificar-se para a final do Brasil Open 2006, ao derrotar o francês Olivier Patience por 6/2, 5/7 e 7/6 (7/3). O jogo foi bastante equilibrado e o tenista da França, saído do qualifying, chegou a ter três match points. Beto Martin enfrenta neste sábado o vencedor da segunda semifinal entre o chileno Nicolas Massu e o argentino Juan Mônaco.