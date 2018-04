Espanhol Carlos Sainz é o quarto líder diferente do Rali Dacar

CHILECITO - Em quatro etapas disputadas entre os carros no Rali Dacar, já são quatro líderes diferentes. Nesta quarta-feira, foi a vez do espanhol Carlos Sainz assumir a primeira colocação na classificação geral, após ser o mais rápido no percurso do dia, que teve 657 quilômetros de trecho cronometrado entre as cidades de San Juan e Chilecito, na Argentina.

Antes, o português Carlos Souza, o francês Stephane Peterhansel e o espanhol Nani Roma já lideraram a disputa nos carros. Mas, ao ganhar a quarta etapa com o tempo de 5h20min32, Carlos Sainz tirou a primeira colocação do seu compatriota, que terminou o dia em quinto lugar e caiu para a segunda posição na classificação geral da prova.

Na disputa das motos, por outro lado, o líder permanece o mesmo desde a largada no domingo. O também espanhol Joan Barreda Bort chegou em sexto lugar nesta quarta-feira e se manteve em primeiro na classificação geral - a vitória da quarta etapa foi de outro piloto da Espanha, Juan García Pedredo, que completou 352 quilômetros em 5h29min13.

O melhor brasileiro no Rali Dacar é Reinaldo Varela, que ocupa a 12ª colocação na classificação geral dos carros, após ter conseguido a 22ª posição nesta quarta-feira. Nas motos, destaque para Dario Júlio, que terminou a quarta etapa em 22º lugar, o que o deixou em 17º na prova.

Até o final no dia 18 de janeiro, na cidade chilena de Valparaíso, o Rali Dacar ainda passará por Bolívia e Chile. Nesta quinta-feira, a quinta etapa será novamente na Argentina, entre Chilecito e Tucumán - serão 527 quilômetros de trecho cronometrado tanto para motos quanto para carros.