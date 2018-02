Espanhol Carlos Sainz vence segunda etapa do Rally Dakar O espanhol Carlos Sainz (Volkswagen) venceu neste domingo a segunda etapa de carros do Rally Dacar, de 67 quilômetros entre Portimão (Portugal) e Málaga (Espanha), com uma vantagem de 29 segundos sobre seu compatriota Nani Roma e o francês Luc Alphand, ambos com Mitsubishi. A etapa foi a despedida da competição em solo europeu. Sainz ocupa agora a segunda posição geral, a 45 segundos do português Carlos Sousa, em primeiro, que neste domingo ficou em nono. Em terceiro vem o sul-africano Giniel de Villiers, a 2min12s de Sousa, e em quarto está Roma, a 3min29s do líder. Brasileiros Apesar de ser a etapa mais curta da edição 2007 do Dakar, a especial na região de Portimão foi penosa para os brasileiros Klever Kolberg e Eduardo Bampi. "Teve uma curva com uma erosão forte, na qual acabamos tombando", conta Klever. A dupla até que conseguiu desvirar o carro rapidamente, em cerca de 15 minutos, mas foi o suficiente para prejudicá-los bastante na classificação geral. O piloto e o navegador acabaram ficando em 75.º na etapa, e agora estão em 29.º lugar na geral. Em relação ao carro, Klever disse que esse pequeno acidente não irá p rejudicar o desempenho. "Ficou feio, mas só estragou a maquiagem, a carroceria, que é de fibra, nada que influencie na performance de nosso Mitsubishi", avaliou. No final das contas, Klever e Bampi fizeram os 60 km da especial de hoje em 1h33min30s. Como consolo, resta saber que, por ser a etapa mais curta, o peso dos tempos de domingo na soma geral é pequena. Após cruzar a linha de chegada, o carro dos brasileiros seguiu direto para a área onde ficam os mecânicos para reparos antes de fazer a travessia para o Marrocos. A etapa também foi complicada para os outros brasileiros. Paulo Nobre "Palmeirinha", que no sábado havia conseguido um ótimo 22.º lugar, no domingo caiu em uma ravina, perto da linha de chegada, perdeu muito tempo mas continua na prova, apesar de ter feito o pior tempo do dia, caindo drasticamente na classificação geral. Já a dupla Riamburo Ximenes e Lourival Roldan, que enfrentou sérios problemas no sábado, quando chegaram apenas na 128.ª posição, recuperou o ritmo e marcou o 33.º tempo do dia. Classificação geral após duas etapas: 1) Carlos Souza / Andréas Schulz - 2h21min57s 2) Carlos Sainz / Michel Perin - a 45s 3) Giniel de Villers / Dirk Von Zitzewitz - a 2min12s 4) Nani Roma / Lucas Cruz Senra - a 3min29s 5) Stephane Petterhansel / Jean-Paul Cottret - a 3min55s 29) Klever Kolberg / Eduardo Bampi - a 24min51s 115) Riamburgo Ximenes / Lourival Rouldan - a 1h39min59s 129) Paulo Nobre / Filipe Palmeiro - a 2h23min10s