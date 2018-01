Espanhol conquista segunda vitória na Volta da França O ciclista espanhol Oscar Freire conquistou nesta terça-feira a sua segunda vitória na Volta da França, ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar na nona etapa, realizada entre as cidades de Bordeaux e Dax. Ele completou os 169,5 Km do percurso em 3h35min24. A chegada foi tão disputada que os organizadores só souberam através da fotografia quem tinha chegado em primeiro. Freire ficou na frente do australiano Robbie McEwen por apenas meia roda. "Não sabia que tinha vencido a prova. Fiquei com dúvidas na chegada, pois todos estavam juntos. Fico feliz pela vitória, ainda mais agora que estou prestes a ser pai. Preferia estar em casa para acompanhar o nascimento de meu filho, mas tenho de estar aqui", explicou Freire, que já havia ganho a quinta etapa. Apesar da vitória, Freire é apenas o terceiro colocado na classificação geral por pontos, com 181. A liderança da camisa verde, dada ao líder por pontos, continua com o australiano Robbie McEwen, com 211. Já a camisa amarela, a mais cobiçada dos atletas, que é destina ao líder na classificação geral por tempos, continua com o ucraniano Serhiy Honchar, que tem um minuto de vantagem sobre o norte-americano Floyd Landis. Nesta quarta-feira acontecerá a décima etapa, disputada entre as cidades de Cambo-les-Bains e Pau, com 190,5 Km de percurso - essa prova é composta por trechos de montanha. Os cinco primeiros colocados da nona etapa: 1.º Oscar Freire/ESP - 3h35min24 2.º Robbie McEwen/AUS - mesmo tempo 3.º Erik Zabel/ALE - mesmo tempo 4.º Tom Boonen/BEL - mesmo tempo 5.º Cristian Moreni/ITA - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a nona etapa: 1.º Serhiy Honchar/UCR - 38h14min17 2.º Floyd Landis/EUA - a 1min 3.º Michael Rogers/AUS - a 1min08 4.º Patrik Sinkewitz/ALE - a 1min45 5.º Andreas Kloden/ALE - a 1min50 6.º Vladimir Karpets/RUS - a 1min52 7.º Cadel Evans/AUS - 1min52 8.º David Zabriskie/EUA - 1min53 9.º Markus Fothen/ALE - 2min03 10.º Christophe Moreau/FRA - 2min07 Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 211 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 188 3.º Oscar Freire/ESP - 181 4.º Daniele Bennati/ITA - 151 5.º Erik Zabel/ALE - 141 6.º Thor Hushovd/NOR - 134 7.º Bernhard Eisel/AUT - 127 8.º Luca Paolini/ITA - 126 9.º David Kopp/Ale - 94 10.º Francisco José Ventoso/ESP - 93 Classificação geral em Montanha: 1.º Jérôme Pineau/FRA - 28 pontos 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 15 4.º Sylvain Calzati/FRA - 13 5.º Aitor Hernández/ESP - 10 6.º Björn Schröder/ALE - 9 7.º Unai Etxebarría/VEN - 7 8.º Matthias Kessler/ALE - 6 9.º José Luis Arrieta/ESP - 6 10.º Christophe Laurent/FRA - 6 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º T-Mobile - 114h45min51 2.º Phonak - a 3min09 3.º Gerolsteiner - a 3min56 4.º CSC - a 4min18 5.º AG2R - a 4min28 6.º Discovery Channel - a 4min29 7.º Française des Jeux - a 5min36 8.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 6min 9.º Rabobank - a 6min27 10.º Bouygues Telecom - a 9min19