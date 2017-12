Espanhol consegue, na França, a 2ª pole seguida na MotoGP O espanhol Daniel Pedrosa, da equipe Honda, conseguiu, neste sábado, a pole position para o GP da França de MotoGP, a quinta etapa da temporada. O vencedor da última prova, na China, fez a melhor volta em 1min33s990 e superou o japonês Shinya Nakano, da Kawasaki, que cravou o tempo de 1min34s201. O terceiro colocado foi o norte-americano John Hopkins, da Suzuki, que marcou 1min34s636. Essa é a segunda pole consecutiva de Pedrosa na temporada. O atual campeão da MotoGP, o italiano Valentino Rossi não teve um bom desempenho no circuito de Le Mans e ficou apenas com a sétima posição no grid de largada ao fechar sua melhor volta em 1min34s840. Com 72 pontos, o norte-americano Nick Hayden (que largará em décimo) lidera a categoria. O segundo colocado é o italiano Loris Capirossi, com 59 pontos. Rossi está em sexto, com 40 pontos. Confira os dez primeiros lugares do grid de largada do GP da França: 1.º - Dani Pedrosa (ESP-Honda) - 1min33s990 2.º - Shinya Nakano (JAP-Kawasaki) - 1min34s201 3.º - John Hopkins (EUA-Suzuki) - 1min34s636 4.º - Randy de Puniet (FRA-Kawasaki) - 1min34s780 5.º - Marco Melandri (ITA-Honda) - 1min34s795 6.º - Loris Capirossi (ITA-Ducati) - 1min34s802 7.º - Valentino Rossi (ITA-Yamaha) - 1min34s840 8.º - Sete Gibernau (ESP-Ducati) - 1min34s870 9.º - Colin Edwards (EUA-Yamaha) - 1min34s970 10.º - Nicky Hayden (EUA-Honda) - 1min34s988