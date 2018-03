Espanhol dirigirá Seleção de handebol A seleção brasileira feminina de handebol tem novo técnico. O espanhol Juan Oliver Coronado comandará a equipe no Pan-Americano, de 25 a 29, em São Bernardo do Campo. A permanência do técnico após o torneio não está definida. O presidente da Confederação Brasileira de Handebol (CBH), Manoel Luiz Oliveira, disse que o técnico é o escolhido, mas tem problemas para resolver na Espanha antes de assumir definitivamente o time.