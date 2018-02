Espanhol vence a quinta etapa de motos do Rally Dakar O espanhol Isidre Esteve venceu nesta quarta-feira a quinta etapa de motos do Rally Dakar disputada entre as localidades marroquinas de Ouarzazate e Tan Tan, com 325 quilômetros cronometrados. Esteve reduziu em dois minutos na contagem geral a distância que o separa de seu compatriota, Marc Coma, que terminou em segundo. O piloto conseguiu sua primeira vitória na 29.ª edição do rali e consolidou seu segundo posto na classificação geral, que continua liderada por Coma, com cerca de dez minutos de vantagem. O terceiro na etapa foi o francês Cyril Despres, cinco minutos atrás do líder. Durante toda a especial, Esteve e Coma travaram uma batalha a cada posto de controle de tempo. A cada parcial, um dos pilotos aparecia na liderança. Mas no final deu Esteve, a apenas 1min54seg na frente de Coma. O brasileiro Jean Azevedo foi bem na especial desta quarta e terminou a prova na 10.ª colocação, a 19min27seg atrás do líder Esteve. Apesar do bom resultado, o piloto perdeu uma colocação na classificação geral e agora é o 10.º. O segundo melhor brasileiro na etapa foi Dimas Mattos, que chegou em 65.º, enquanto Carlos Ambrósio foi o 89.º. Na geral, eles ocupam as posições de número 53 e 80, respectivamente. *Atualizado às 12h10