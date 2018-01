Espanhol vence etapa da Volta da França O ciclista espanhol Oscar Pereiro venceu nesta terça-feira a 16ª etapa da Volta da França, com 180,5 quilômetros entre as cidades de Mourenx e Pau. Mas a liderança geral continua nas mãos do norte-americano Lance Armstrong, que conquistou os últimos 6 títulos da prova. O final da Volta da França acontece no domingo, com a chegada a Paris, e Lance Armstrong mantém uma liderança tranqüila, com 2 minutos e 46 segundos de vantagem sobre o italiano Ivan Basso. Nesta quarta-feira, a 17ª etapa da Volta da França terá percurso de 239,5 quilômetros, entre as cidades de Pau e Revel.