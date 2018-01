Espanhol vence etapa da Volta da França O ciclista norte-americano Lance Armstrong ainda lidera a Volta da França, após a disputa da 18ª etapa, nesta quinta-feira. O percurso entre as cidades de Albi e Mende, com 189 quilômetros, foi vencido pelo espanhol Marcos Serrano. Nesta quinta-feira, Lance Armstrong, que está cada vez mais perto de seu 7º título da Volta da França - a prova termina no domingo -, foi submetido a controle antidoping por exame de sangue.