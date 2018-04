Espanhol vence prova na França e bate recorde O espanhol Zamora Pérez venceu a 26ª edição da prova de triatlo de Embrun e ainda estabeleceu o novo recorde da competição, com 9h39min45. Em sua segunda participação, Zamora derrubou o recorde do francês Hervé Faure, de 9h48min58. A prova francesa é considerada uma das mais difíceis do triatlo de longa distância no mundo.