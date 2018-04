Espanhola que empurrou etíope tem inscrição negada em meeting suíço A espanhola Natalia Rodríguez teve sua inscrição negada pelos organizadores do Meeting de Zurique, que será realizado na sexta-feira. A fundista perdeu o ouro dos 1.500 m do Mundial de Berlim porque empurrou a etíope Gelete Burka para chegar à liderança da prova. "Os organizadores temiam que Natalia estragasse a festa, embora a desculpa seja pelo temor de reações negativas do público", disse José María Odriozola, presidente da Federação Espanhola de Atletismo. Em Zurique, a atleta da Espanha teria nova chance de enfrentar a barenita Maryam Yusuf Jamal, que chegou em 2º lugar no Mundial, mas herdou o ouro. "A corrida já estava montada em torno de Jamal e havia o temor de que Natalia estragasse o espetáculo", declarou Odriozola. Natalia Rodríguez queria competir em Zurique para tentar melhorar seu recorde pessoal. "Quero baixar os quatro minutos", disse a atleta, que em Berlim correu em 4min03s36.