Espanhola tem vitória controversa nos 1.500 metros em Berlim A espanhola Natalia Rodríguez conquistou uma controversa vitória na prova feminina dos 1.500 metros no Mundial de Atletismo de Berlim no domingo, superando a defensora do título Maryam Yusuf Jamal, do Bahrein, com uma forte arrancada no final da prova.