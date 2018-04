Espanhola vence 1.500 metros, mas é desclassificada

O outro destaque do domingo foram as vitórias dos Estados Unidos nos revezamentos 4x400 metros. No masculino, a equipe norte-americana foi a única a terminar a prova abaixo dos três minutos, ficando com o ouro graças ao tempo de 2min57s86, superando os times da Grã-Bretanha e da Austrália, prata e bronze, respectivamente. No feminino, o triunfo também veio com tranquilidade, com a marca de 3min17s83, enquanto a Jamaica fez 3min21s15 e ganhou a prata.

Nos 5 mil metros, o etíope Kenenisa Bekele confirmou a hegemonia nas provas de fundo. Atual campeão olímpico, ele levou o seu segundo ouro em Berlim com a marca de 13mim17s09, depois de já ter vencido nos 10 mil metros. Já nos 800 metros, o sul-africano Mbulaeni Mulaudzi conquistou o ouro inédito, graças ao tempo de 1min45s29. Pelo lançamento de dardo, o norueguês Andreas Thorkildsen fez a marca de 89,59 metros e também foi o vencedor.

DOMÍNIO MANTIDO - Assim como na última edição do Mundial, em 2007, no Japão, e na história da competição, os Estados Unidos terminaram a competição na Alemanha como líderes do quadro de medalhas, com dez conquistas douradas, seis de prata e mais seis de bronze. A Jamaica impressionou por chegar a liderar o quadro durante o Mundial, mas terminou em segundo, com sete ouros, quatro pratas e dois bronzes.

Já o Brasil encerrou sua participação na Alemanha sem nenhuma medalha. O feito negativo da delegação brasileira em Berlim já tinha acontecido por duas vezes na competição: em Stuttgart, no ano de 1993, e Edmonton, em 2001.