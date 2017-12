Especialista no saibro, Rafael Nadal vence na grama O tenista espanhol Rafael Nadal não é especialista em quadra de grama, mesmo assim, ele conseguiu derrotar nesta terça-feira o inglês Alex Bogdanovic por 3 sets a 0, pela primeira rodada do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. O espanhol começou mal o primeiro set, mas conseguiu se recuperar e fechar em 6/4. No segundo, Bogdanovic deu muito trabalho e o espanhol só foi vencer no tie-break 7/6 (7/3). Já no terceiro, o número dois do mundo não teve dificuldades para fazer 6/4. Bicampeão de Roland Garros, Nadal, de 20 anos, nunca conquistou um título em Wimbledon. Já o tenista norte-americano Andre Agassi, que deixará o tênis após o US Open, que será disputado em agosto, sofreu para passar pelo sérvio Boris Pashanski por 3 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2, 6/4 e 6/3. Em outro confronto pela primeira rodada de Wimbledon, o tenista russo Marat Safin não teve problemas para derrotar o inglês Greg Rusedski por 3 sets a 0, com triplos 6/4. Outros resultados pela primeira rodada de Wimbledon: Igor Kunitsyn (RUS) 3 a 1 (FRA) Gael Monfils - 5/7, 7/6 (9/7), 6/3 e 6/4 Xavier Malisse (BEL) 3 a 0 (ALE) Benedikt Dorsch - 6/2, 7/5 e 6/2 Nicolas Mahut (FRA) 3 a 1 (AUT) Jurgen Melzer - 6/7 (3/7), 7/5, 6/1 e 6/4 Novak Djokovic (SER) 3 a 0 (EUA) Paul Goldstein - 6/3, 6/2 e 7/6 (7/3) Tim Henman (ING) 3 a 2 (SUE) Robin Soderling - 6/7 (8/10), 6/3, 6/2, 1/6 e 6/3 Radek Stepanek (RCH) 3 a 0 (CAN) Frank Dancevic - 7/6 (7/4), 6/3 e 6/4 Agustin Calleri (ARG) 3 a 2 (TAI) Paradorn Srichaphan - 6/7 (3/7), 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3 Mark Philippoussis (AUS) 3 a 1 (FRA) Paul-Henri Mathieu - 5/7, 7/6 (7/5), 6/3 e 7/6 (14/12) Stanislas Wawrinka (SUI) 3 a 2 (CRO) Ivo Karlovic - 7/6 (7/5), 3/6, 6/2, 6/7 (8/10) e 11/9 Max Mirnyi (RUS) 3 a 1 (ESP) Ruben Ramirez Hidalgo - 6/7 (5/7), 6/4, 6/3 e 6/3 Richard Bloomfield (ING) 3 a 0 (ARG) Carlos Berlocq - 6/1, 6/2 e 6/2 Tommy Robredo (ESP) 3 a 1 (ALE) Simon Greul - 6/2, 6/2, 5/7 e 7/6 (7/3) Daniele Bracciali (ITA) 3 a 0 (ESL) Dominik Hrbaty - 6/2, 6/4 e 6/4 Olivier Rochus (BEL) 3 a 0 (LUX) Gilles Muller - 6/4, 7/5 e 6/3 Benjamin Becker (ALE) 3 a 1 (ARG) Juan Ignacio Chela - 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4 Tommy Haas (ALE) 3 a 0 (RCH) Jiri Vanek - 7/6 (7/2), 7/5 e 6/4 Fernando Gonzalez (CHI) 3 a 0 (PER) Luis Horna - 7/6 (7/3), 7/5 e 6/2 Andy Murray (ING) 3 a 0 (CHI) Nicolas Massu - 6/1, 6/4 e 6/4 Stefano Galvani (ITA) 3 a 2 (ALE) Alexander Waske 4/6, 7/6 (7/2), 6/4, 3/6 e 16/14