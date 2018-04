Especialistas apontam o Rio como favorito aos Jogos Olímpicos

Dois dos principais sites especializados na cobertura de olimpíadas apontam o Rio de Janeiro como favorito a sediar os Jogos 2016. Segundo uma análise que mistura fórmula matemática, opinião de especialistas, análise das candidaturas, a cidade carioca ganha a disputa contra Chicago, Madri e Tóquio. A definição do Comitê Olímpico Internacional (COI) sai na sexta-feira, por volta das 13h30 (horário de Brasília), em Copenhague, na Dinamarca.

Apesar do favoritismo, a diferença entra as quatro cidades é apertada. Para o site canadense Games Bids, o Rio tem 61,61 pontos, contra 60,01 de Chicago, principal adversário na disputa, de acordo com a avaliação. Tóquio tem 59,20 pontos e Madri aparece com 57,80. O norte-americano Around the Rings diz que a cidade brasileira soma 84 pontos, apenas um a mais que Chicago. As outras duas cidades estão empatadas com 80.

O Games Bids se orgulha de dificilmente errar nas previsões. Para ficar apenas nas duas últimas previsões, acertou Pequim 2008, mas errou Londres 2012, quando apontou que Paris seria a cidade sede. Enquanto isso, o Around the Rings estava correto nas suas duas últimas análises.

Nessa segunda-feira, autoridades das candidatas começaram a chegar à Dinamarca para a cerimônia do COI. Capitaneados pelo Rei do Futebol, Pelé atua como embaixador da candidatura brasileira, ao lado de Orlando Silva (ministro do Esporte), Sérgio Cabral (governador do Rio), Eduardo Paes (prefeito do Rio) e de Carlos Arthur Nuzman (presidente do Comitê Olímpico Brasileiro). Além deles, Guga, Carlos Alberto Parreira, César Cielo, Bernard, Torben Grael, Daiane dos Santos, Hortência e Janeth deverão estar presentes no evento.

Os norte-americanos confirmaram a presença do presidente Barack Obama e sua mulher Michelle. O ex-jogador de basquete Michael Jordan também é aguardado. Os espanhóis vão de Raul, atacante do Real Madrid, o rei Juan Carlos, além de dezenas de empresários. Yukio Hatoyama, primeiro-ministro japonês, também estará presente.