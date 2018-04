Especialistas apontam Rio como favorito na luta por 2016

Apesar do favoritismo, a diferença entra as quatro cidades é apertada. Para o site canadense Games Bids, o Rio tem 61,61 pontos, contra 60,01 de Chicago, principal adversário na disputa, de acordo com a avaliação. Tóquio tem 59,20 pontos e Madri aparece com 57,80.

O norte-americano Around the Rings diz que a cidade brasileira soma 84 pontos, apenas um a mais que Chicago. As outras duas cidades estão empatadas com 80.

O Games Bids se orgulha de dificilmente errar nas previsões. Para ficar apenas nas duas últimas previsões, acertou Pequim 2008, mas errou Londres 2012, quando apontou que Paris seria a cidade sede. Enquanto isso, o Around the Rings estava correto nas suas duas últimas análises.