Especialistas fazem raio-x das lesões Os dois ?Chegados? ? é assim que se chamam ? acabam de lançar um livro para se tornar uma referência a todos os interessados nas ciências do esporte. Médicos e amigos há mais de 15 anos, Moisés Cohen e Rene Jorge Abdalla reuniram 205 colaboradores e passaram três anos ?um dando bronca, o outro cobrando? para reunir quase mil páginas sobre ?Lesões nos Esportes ? Diagnóstico, Prevenção, Tratamento?, da Editora Revinter. E ainda armaram uma festa no Jockey Club de São Paulo, na segunda-feira para comemorar o que se pode chamar de uma façanha. Leia mais no Jornal da Tarde