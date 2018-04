''''Esperaram a tragédia acontecer''''

Uma tragédia anunciada. Assim definiu a promotora Joseane Fuzart, titular da 5ª Promotoria do Consumidor de Salvador. Desde janeiro de 2006, ela move uma ação pública pedindo a interdição do Estádio Octávio Mangabeira, a Fonte Nova. "Tivemos uma observação alarmante do estádio, instalações precárias, má conservação. Não dava nem para propor melhorias", informou. "Era necessário o fechamento e, talvez, até a demolição e a construção de um novo estádio", seguiu. "Infelizmente não tenho o poder para proibir as atividades no estádio. Depende do Poder Judiciário", falou. "Infelizmente o Ministério Público esperou se deparar com a tragédia para tomar providências", acredita, agora, em interdição do local. De acordo com a promotora, a Fonte Nova não tem, sequer, um plano de combate a incêndio, fato que levou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil a formalizarem um relatório exigindo a não realização de eventos no estádio. A justificativa: inexistência de condições suficientes para a realização de grandes eventos. "Nossa apelação, contudo, não foi apreciada pelos juízes de 2ª vara. Também pedi, em 2006, a interdição do Manoel Barradas (Barradão, campo do rival Vitória) e fomos atendidos pelo juiz da 1ª Vara", revelou, triste pelo pouco caso de alguns órgãos do poderes públicos da capital Salvador. Na ação, há o pedido de indenização - devem ser pagas pelo Estado - para famílias de vítimas. "Na época, por pequenos danos que vinham acontecendo. Imagine agora, com mortes", questionou. "A Sudesb (Superintendência dos Desportos da Bahia) deve suspender qualquer atividade, senão outras vítimas virão", apelou. O ex-meia do Bahia, Bobô, presidente da entidade, garantiu que hoje o estádio passará por vistoria e será interditado. "Houve invasão, por isto aconteceu essa tragédia. Estava tudo tão bonito! Mas havia milhares de pessoas lá fora, esperando o fim do jogo para comemorar", justificou. "Vamos fazer um estudo técnico, avaliar o que houve, minha equipe já está analisando. Arrebentaram o portão, a polícia não conseguiu conter", disse, ao site Terra. TRISTE ROTINA Problemas são freqüentes na Fonte Nova. Em 4 de março de 1971, na inauguração do anel superior, torcedores também caíram da arquibancada, na época, por causa do estouro de um refletor. Em 28 de outubro de 2006, válido pela Série C, o Bahia perdia por 2 a 0 para o Ipatinga quando, revoltados, torcedores resolveram protestar. Insatisfeitos com a derrota parcial, atiraram objetos para o gramado, derrubaram um alambrado e invadiram o gramado ameaçando bater em alguns jogadores. A partida acabou encerrada aos 23 minutos da fase final e, depois, o estádio acabou interditado. O Bahia - sétimo naquele Octogonal final da Série C - acabou jogando com o Grêmio Barueri em Feira de Santana. Algumas reformas foram realizadas nesta temporada. Mas pelo visto, muito aquém do esperado pelas autoridades. E olhe que o Bahia já colocou 100.438 torcedores no local em 12 de fevereiro de 1989, numa vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense. Um ano antes, a equipe havia conquistado o título do Campeonato Brasileiro.