Espírito olímpico também movimenta vendas Além de medalhas para o Brasil, a Olimpíada de Atenas, em agosto, deverá trazer bons dividendos para as empresas que vivem do esporte. Se a economia brasileira não tem animado o setor em anos ?normais?, em 2004 as lojas de tênis, produtoras de fibras ?inteligentes? para uniformes, consultorias de marketing esportivo e construtoras de quadras poliesportivas estimam, em alguns casos, mais que dobrar o faturamento neste ano com a expansão das vendas antes e após os Jogos. ?É natural haver um aumento de vendas em ano de Olimpíada. Isso sempre acontece, principalmente no mês anterior e no posterior. A pessoa vê o uniforme na competição e quer um igual. A transmissão (pela TV) é uma geradora de negócios impressionante?, diz o diretor-presidente da consultoria de marketing esportivo Brunoro & Coco Sports Business, José Carlos Brunoro. Como exemplo, Brunoro citou que a sua empresa está com um volume de projetos 30% maior este ano, em relação a 2003. Na Recoma, empresa que constrói pisos e complexos esportivos, a estimativa é alcançar faturamento 122% maior este ano, em relação a 2003 (R$ 18 milhões). Contribuiu para essa estimativa o fato de a companhia ter vencido a licitação para construir o estádio olímpico para o Pan de 2007, em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. ?Se tem reflexo nos corações e mentes, imagina o efeito que a Olimpíada tem nos investimentos e vendas?, disse o presidente e dono da Recoma, Sérgio Schildt. O professor de Marketing Esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Marcelo Palaia Giannoni, diz que a Olimpíada acaba se tornando uma vitrine para os patrocinadores de seleções e atletas, o que acaba refletindo nas vendas. O mercado de fibras ?inteligentes? para roupas esportivas também projeta bons resultados este ano. Na Invista ? antiga divisão de fibras têxteis da americana Dupont, vendida no ano passado por cerca de US$ 4 bilhões para a também americana Koch ?, a estimativa é de vendas 30% maiores este ano em relação a 2003. Segundo a gerente de Marketing da Invista Brasil, Carolina Sister, 90% das vendas da filial são para o mercado interno e 10% para o exterior. A Invista desenvolveu três tipos de fibras utilizadas no esporte. A mais conhecida é a Lycra, seguida pela Coolmax (absorve o suor, deixando a roupa seca) e a Supplex (com toque de algodão, mas maior durabilidade). A empresa também já está usando o Teflon (conhecido por causa das panelas) para maiôs de natação, pois o material repele a água. Para o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), Roberto Gesta de Melo, as fabricantes de material esportivo estão colhendo bons resultados com a Olimpíada, mas esse movimento já tem sido verificado com a expansão dos esportes brasileiros, especialmente o atletismo. De acordo com ele, existem no País 20 mil atletas que competem oficialmente. A taxa de crescimento anual dessa modalidade está em torno de 10%. Na ginástica brasileira, o cenário também é de expansão. Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), após as medalhas conquistadas pela ginasta Daiane dos Santos, o Centro Olímpico de Curitiba (Paraná), onde a seleção brasileira treina, dobrou o número de crianças matriculadas. Em janeiro, eram 146. Hoje, são 300 futuros ginastas, e mais alguns na fila de espera.