Esporte do País fez história em 2001 Para o Brasil, o ano foi de destaques individuais como a ginasta Daniele Hypólito - primeira brasileira a alcançar pódio no Mundial de Ginástica Olímpica -, o velejador Robert Scheidt - pentacampeão mundial da classe Laser - e Gustavo Kuerten - que apesar de ter caído de rendimento no segundo semestre já tinha se tornado campeão em Roland Garros pela terceira vez, quando desenhou um coração para os franceses com a raquete no piso de saibro. Nos esportes coletivos, o destaque também foi individual: Bernardinho. O técnico deixou a seleção feminina de vôlei para chegar arrasando na masculina, que conquistou alguns dos principais títulos da temporada, deixando escapar apenas o ouro da Copa do Mundo do Japão - para Cuba. O vôlei e o basquete conseguiram vaga nos Mundiais do ano que vem (no basquete feminino, Janeth entrou para o "Time das Estrelas" da WNBA). Leia mais no Jornal da Tarde