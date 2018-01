Esporte lembra vítimas de atentados Esportistas de diversas modalidades, inclusive no Brasil, prestaram homenagens nesta quarta-feira às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro, em manifestações em praticamente todos os continentes. Por causa do fuso-horário, os primeiros a lembrar o aniversário dos atentados contra NY e Washington foram os atletas de um torneio de vela em Auckland, na Nova Zelândia. Eles fizeram um minuto de silêncio e colocaram as bandeiras a meio mastro. Os ciclistas da Volta da Espanha também renderam homenagens. Na cidade de El Elido, 201 atletas e pessoal de apoio da prova, observaram um minuto de silêncio. No momento em que foi executado o hino nacional dos Estados Unidos, a equipe norte-americana US-Postal se colocou à frente do pelotão. Todos os carros de apoio foram decorados com fitas e tarjas negras. A Liga de beisebol dos Estados Unidos não suspendeu a rodada, mas programou para a noite de hoje a interrupção dos jogos às 21:11 para lembrar as mortes. ?Viveremos este primeiro aniversário com profunda dor?, garantiu o diretor da Liga, Bud Selig. Nos estádios, será projetado um video em homenagem às vítimas. Um minuto de silêncio também será observado nos jogos da Bundesliga (Alemanha) e na Copa do Rey, na Espanha. Os jogadores dos dois países decidiram entram em campo com uma tarja negra nos braços. O piloto alemão de F-1, Michael Schumacher aceitou participar de uma partida de futebol nos arredores de Monza - onde no domingo será disputado o GP da Itália - cuja arrecadação será destinada aos parentes das vítimas. Na Costa do Sauípe, na Bahia, os tenistas que participam do Brasil Open também participaram de manifestações que lembraram o 11 de setembro. A norte-americana Monica Seles esteve numa solenidade organizada pelo torneio em que crianças pediam a paz no mundo. Antes, o padre João Primo celebrou uma missa na Capela da Vila Nova da Praia, em Sauípe, em que os atentados foram lembrados.