Esportes náuticos têm premiação amanhã Experiências e histórias de vida ligadas ao mar, personalidades, iates clubes e áreas de proteção ambiental são algumas das dez categorias que serão homenageadas nesta quinta-feira no 1º Prêmio Spirit de Excelência, que será realizado no Leopoldo Plaza, em São Paulo. "Esse prêmio é um reconhecimento de empresas, patrocinadores e pessoas que estão envolvidas no setor náutico", disse Márcio Christiansen, sócio-presidente da Spirit Ferretti, fabricante de barcos. São três indicados para cada uma das dez categorias: Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Parques ou Áreas de Proteção Ambiental, Aventura Náutica, Personalidade Náutica, Evento Náutico, Tecnologia Náutica, Iate Clube, Marina e Marina Residencial. O conselho curador do evento contará com os profissionais Hélio Magalhães, Vilfredo Schürmann, João Lara Mesquita, Cláudio Vita e Maurício Gugelmin. As atividades que geram condições de melhoria da qualidade ambiental serão avaliadas na categoria Meio Ambiente. Os indicados são: Projeto RAM (Recifes Artificiais Marinhos), localizado numa área protegida a 14 km da costa paranaense; o Projeto Tamar, espalhado por toda a costa brasileira; e o Projeto Golfinho Rotador, em Fernando de Noronha. Lars Grael, secretário de Estado do Esporte e Juventude, Karol Meyer, atleta de mergulho livre e recordista mundial em apnéia estática com 6min13s, e Soraia Rocha, campeã mundial de bodyboard, concorrem na categoria personalidade. Almyr Klink, que em 1984 realizou a primeira Travessia do Atlântico Sul a remo sozinho, Peter Blake, que navegou mais de 600 mil milhas, e Beto Pandiani, que organizou e realizou a Travessia do Drake até alcançar a Antártica em um catamarã 21 pés, são os indicados em Aventura Náutica.