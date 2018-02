Esportes receberão R$ 72 milhões da Petrobras em 2007 Entre Petrobrás e Petrobrás Distribuidora, a estatal investirá R$ 72 milhões no esporte em 2007, fora os R$ 60 milhões destinados aos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. Serão contemplados Fórmula 1 (com a equipe Williams), Stock Car, Fórmula Truck, kart, baja, motos e rali. Mais: handebol, surfe e tênis, além do futebol. O anúncio foi feito nesta terça-feira, em São Paulo. A principal novidade para o automobilismo brasileiro é a mudança no tipo de combustível. A companhia vai desenvolver e fornecer, para todas as categorias da Stock Car (V8, Light e Júnior), uma gasolina especial sem chumbo e com baixo teor de enxofre, diferente da gasolina de aviação (GAV) utilizada até então. Já na Fórmula Truck, será testado o biodiesel, com o objetivo de adotá-lo durante a temporada. "A idéia é conciliar o desempenho, a durabilidade do motor e as condições ambientais", afirma Luiz Fernando Meinicke, gerente de Planejamento da Comunicação da empresa. "O fornecimento do mesmo combustível para toda a categoria oferece igualdade de condições às equipes", diz Carlos Col, presidente da empresa que administra a categoria, durante a cerimônia. Além desse investimento no esporte a motor e no Pan, a empresa confirmou ainda que manterá a Copa Petrobras de tênis, torneio que faz parte da série challenger na América Latina.