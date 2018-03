Esportistas chineses fazem doações para vítimas de terremoto

As estrelas do esporte chinês abriram suas carteiras para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu o país. Só Yao Ming, astro do time da NBA Houston Rockets, deu 2 milhões de iuanes (R$ 486.370,00). "Planejo fazer tudo o que puder", disse Yao em um comunicado assinado também pelo dono do Rockets, Leslie Alexander, que se comprometeu a ajudar de toda forma possível. "Espero que outros ao redor do mundo se juntem a nós". Liu Xiang, recordista mundial dos 110 metros com barreiras, doou 500 mil iuanes. Mais 500 atletas e autoridades envolvidas com a Olimpíada de Pequim fizeram doações, incluindo 5 milhões de iuanes da Administração Geral de Esportes chinesa. "Gostaria de dedicar todo o meu desempenho na Olimpíada às pessoas feridas no terremoto", disse Liu, de quem a China espera uma medalha de ouro nos Jogos. O Chengdu Blades, time da Super Liga Chinesa de Futebol da capital de Sichuan, a Província mais atingida pelo terremoto, mandou seus jogadores doarem sangue e usarem faixas pretas nos braços durante as partidas. A Liga anunciou que vai doar toda a renda da oitava rodada, adiada para este fim de semana. As organizações da loteria de esportes da China contribuíram com quase 100 milhões de iuanes, incluindo 20 milhões do Comitê Equestre de Hong Kong. Os organizadores da Olimpíada fizeram um minuto de silêncio no começo de cada dia do revezamento da tocha olímpica pelo país e também agendaram cerimônias. Além de 2 milhões de dólares do Comitê Olímpico Internacional e 220 milhões de iuanes dos patrocinadores da Olimpíada, as caixinhas espalhadas pelos trechos por onde passou a tocha coletaram mais de 70 milhões de iuanes nos últimos três dias, na Província de Jiangxi. A China estima que o número de mortos do terremoto de segunda-feira passe dos 50 mil.