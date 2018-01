Esportistas e autoridades destacam o brilho de Maria Lenk Esportistas e autoridades foram unânimes ao falar sobre a nadadora Maria Lenk, que morreu nesta segunda-feira, no Rio, vítima de uma parada cardíaca e insuficiência respiratória sofrida enquanto nadava no parque aquático do Flamengo. Todos lamentaram muito a perda de um ícone do esporte brasileiro. ?Uma mulher guerreira, determinada, que cumpriu sua missão com galhardia. A professora Maria Lenk, tenho certeza, está agora num lugar acolhedor, em paz. Determinei um minuto de silêncio em todas as competições do esporte aquático do País de hoje (ontem) até domingo?, disse Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ricardo Prado, ex-campeão mundial e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles (EUA), tem certeza que Lenk nunca será esquecida. "Ela representa uma grande inspiração para todos nós nadadores. Mulher pioneira, desbravadora, que inspirou muitas gerações. Uma pessoa para todos se espelharem. Maria Lenk não vai ser esquecida. Tive um grande privilégio de desfrutar da companhia dela." O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, ressaltou o brilho de Maria Lenk e que foi possível prestar uma homenagem a ela ainda em vida. ?Uma perda irreparável para o esporte olímpico brasileiro. Por tudo o que ela representa para o esporte no Brasil. Felizmente pudemos homenageá-la ainda em vida, com a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, um dos momentos marcantes do Prêmio Brasil Olímpico 2004?.