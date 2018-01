Esportistas fazem homenagens ao Papa Com a confirmação da morte do Papa João Paulo II neste sábado, todas as modalidades esportivas já anunciam as homenagens que realizarão neste final de semana, em seus eventos. Alguns, inclusive, já foram suspensos. É o caso dos esportes na Itália. Todas as federações - vôlei, basquete e futebol, entre outros - cancelaram os jogos previstos. A Rai, principal emissora de televisão do país, anunciou que não vai transmitir o GP do Bahrein de Fórmula 1 ao vivo (vai transmitir programas religiosos), mesmo sem a autorização de Bernie Ecclestone, presidente da associação que administra a categoria. A Ferrari, equipe italiana da F-1, emitiu um comunicado lamentando a perda do sumo pontífice: ?A Ferrari acolhe com muita dor e comoção a morte de João Paulo II, um papa extraordinário que, em 1988, visitou Maranello e que recentemente recebeu com carinho e simpatia o presidente Luca di Montezemolo e nossos pilotos?. No Chile, todos os cerca de 5 mil torcedores presentes ao Estádio Nacional prestaram um minuto de silêncio antes do jogo Universidad Católica x Palestino, pelo campeonato local. O árbitro do jogo, Claudio Fuenzalida, chegou a chorar. Neste final de semana, em todos os jogos pelo Brasil, os árbitros devem realizar um minuto de silêncio antes das partidas.