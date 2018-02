Esqui: Finlandês bate recorde mundial O finlandês Matti Hautamaki estabeleceu no sábado o novo recorde mundial para o salto em esqui. Hautamaki alcançou a marca de 231 metros. O recorde anterior era do próprio finlandês, com 227,5 metros. O novo recorde foi conseguido na Copa do Mundo de Esqui, na estação de Planica, na Eslovênia.