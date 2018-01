Esquiador espanhol pego no antidoping O esquiador espanhol Johan Muehlegg, vencedor de três medalhas de ouro, foi pego em um exame antidoping, nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City (EUA). O atleta apresentou uma alta taxa de EPO, a eritropoietina, que usada com excesso é considerada doping. Um outro exame será realizado para fazer a contra prova. O secretário de Estado de Esporte espanhol, Juan Antonio Gómez Angulo, disse que o esquiador irá comparecer esta tarde diante da comissão disciplinar do COI para explicar o caso. Muehlegg negou que tenho usado qualquer tipo de droga. O responsável pela delegação espanhola disse que "a primeira conclusão é que a substância encontrada não consta na lista do Comitê Olímpico Internacional." Veja a galeria